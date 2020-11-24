На берегу моря в Одесской области нашли труп женщины

В курортном поселке Затока в Одесской области на берегу Черного моря обнаружили труп женщины.

Рядом с трупом была аккуратно сложена одежда. На теле признаки насилия не обнаружили.

Труп нашли в понедельник, 23 ноября, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Женщина (1967 г.р.) умерла от переохлаждения и утопления. Полиция расследует дело о самоубийстве.