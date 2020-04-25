Можно и проехать, и пройти: в Одессе, несмотря на запрет, аншлаг на кладбище (фото)

Несмотря на запрет комиссии по вопросам техногенной безопасности, кладбища Одессы продолжают работать. Так, мы выяснили, что на Второе христианское можно пройти через главные ворота, где стоит охрана и представитель одного из КП. Туда также можно заехать. На территории люди занимаются привычной для этого времени года делом – уборкой, будто никакого карантина нет.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на территории Второго христианского кладбища.

Главные его ворота расположены со стороны Артиллерийского парка, возле остановки трамваев.

Сразу отметим, что уличные торговцы венками и цветами уже заняли свой «пост» напротив входа через дорогу. Разумеется, что если бы не было спроса, то продавцы не тратили бы время. Но спрос есть.

У ворот стоит несколько «охранников», которые, по всей видимости, должны были что-то контролировать, но забыли об этом.

А мы напомним, что исполком горсовета ограничил доступ к кладбищам после решения комиссии. Там, где можно, мэрия распорядилась закрыть ворота. Где нет стационарных постов охраны, решено было дежурить оперативникам.

Посещение и заезд запретили всем, кроме участников погребальных обрядов. Ограничение должно действовать в течение всего периода карантинных мероприятий. Поминальные дни постановили перенести на Троицкую субботу 6 июня.

По этому поводу записал видеообращение спикер городской комиссии по ТЭБ и ЧС Николай Покровский.

Контролировать выполнение решения поручили Департаменту городского хозяйства, «Специализированному предприятию коммунально-бытового обслуживания», а также департаменту внутренней политики горсовета совместно с Главным управлением Нацполиции.

Из всех перечисленных ведомств нам удалось заметить на месте представителя КП «Спецпредприятие КБО», который стоял у ворот и не особо реагировал на прохожих.

Не сказать, что толпами, но все же немало людей в этот день посетило место захоронений. С лопатами, мешками и прочим садовым инвентарем одесситы спокойно миновали проходной пост. А некоторые и заезжали: автомобилистов мы не заметили, зато видели посетителей на мопеде.

На территории кладбища люди расходятся и теряются из виду. Немного понаблюдав за пришедшими, наш корреспондент убедился, что все они занимаются обычной для грядущих дней работой – приводят в порядок территорию вокруг могил родственников, красят ограды и т.п.

Помимо главного, есть еще несколько входов: часть закрыта, но есть один, через который можно пройти.

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