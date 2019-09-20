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Новости Одессы и Одесской области

Морвокзал и Привоз из цветов: В Одессе впервые пройдет фестиваль хризантем

Морвокзал и Привоз из цветов: В Одессе впервые пройдет фестиваль хризантем

Более 30 масштабных и объемных фигур из цветов до 5 метров в высоту, среди которых: Морвокзал, рынок Привоз, Оперетта, памятник «Одесское время», знаменитый «якорь-сердце», Воронцовский маяк и много другое.

4 октября в Зеленом театре стартует Фестиваль хризантем, где гости увидят любимые достопримечательности Одессы в виде цветочных инсталляций.

«Можно сказать, что это Одесса в миниатюре – все туристические локации города на одной площадке. Мы использовали более 30 тысяч хризантем, которые были выращены в теплицах специально для выставки. Верю, что фестиваль удивит жителей и гостей города», – поделился Денис Погорелко, организатор мероприятия и руководитель компании Grand Event.

В Одессе фестиваль такого формата и масштаба впервые, продлится он до 27 октября. Кроме цветочных инсталляций, организаторы обещают посетителям интересную развлекательную программу – популярные саундтреки и кавер хиты на саксофоне, живые скульптуры, мастер классы по сальсе и бачате, а также интерактив для детей.

  • Где: Зеленый театр (парк Шевченко) ул. Маразлиевская, 1Е
  • Время работы: 10.00- 20.00 без выходных
  • Стоимость входных билетов:
    – взрослый 100 грн;
    – детский (7-14 лет) и для пенсионеров 50 грн;
    – детям до 7 лет бесплатно.

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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