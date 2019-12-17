Морские перевозчики называют украинские порты “пиратскими”: как с этим будут бороться в Одесской области?

Вымогательство экоинспекторов в портах Украины наносят ущерб имиджу страны. Именно поэтому многие судовладельцы отказываются от перевозки груза в направлении украинских портов. Действия сотрудников Государственной экологической инспекции капитан судна может оспорить в суде, но за каждые сутки простоя сухогруза или танкера судовладелец платит от 10 до 100 тысяч долларов. Чтобы найти выход из ситуации, новый глава ГЭИ Егор Фирсов решил заняться перезапуском правовой базы эко-контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации одесского морского порта.

Формальным поводом для проведения совещания в администрации стал конфликт в порту «Черноморск». Там на прошлой неделе сотрудники Госэкоинспекции задержали судно Shandong Peng Cheng за якобы загрязнение окружающей среды. Это судно отказывались отпускать, пока судовладелец не заплатит крупный штраф. Дело об этом сейчас находится в суде. А сама ГЭИ Крымско-Черноморского флота проиграла в подобных делах уже более 80 раз.

Собравшиеся за дискуссией о перезапуске ведомства представители филиалов Администрации морских портов Украины, операторы береговых грузовых терминалов, агентских, туристических и прочих компаний сравнивают действия инспекторов с действиями сомалийских пиратов.

«Прорываются на борт судна и предъявляют капитанам предписания по поводу загрязнения окружающей среды, даже не имея полномочий подписывать такие документы, а затем назначают штрафы просто «от фонаря» – не имея утвержденных методик вычисления экологического ущерба», – сообщили в пресс-службе АОМП.

Бизнесмены, также присутствовавшие на совещании, считают, что такие действия определённых инспекторов бросают тень на имидж Украины. Мировые морские перевозчики расценивают рейсы в Украину практически такими же опасными, как рейсы в «пиратские» регионы вблизи Нигерии и Аденского залива.

А представители международных клубов морского страхования заявили, что «в договорах есть специальное «украинское предостережение», в котором фрахтователей предупреждают: для предотвращения задержки судна необходимо включить в дисбурсментский счет дополнительно определенную сумму в связи с осуществлением «экологического контроля».

Выслушав критику в адрес Государственной экологической инспекции, новый руководитель данного ведомства Егор Фирсов предложил незамедлительно начать работу над исправлением и улучшением ситуации. В первую очередь, он рассмотрит предложение создать рабочую группу, которая займется разработкой и внедрением основ правового регулирования деятельности экологических инспекторов. По предварительной информации, в группу включат представителей судовладельцев, адвокатских компаний, Администрации морских портов Украины и общественные организации.

«Главная задача рабочей группы – наработать новые правила игры. Вы знаете, что проверка портов и судов Госэкоинспекция может проводить вместе с АМПУ. И наша задача – сделать такую модель и, возможно, перезапуск Черноморской инспекции с участием новой конкурсной комиссии, в которую войдут общественные организации, чтобы мы сформировали новый состав этой комиссии. Чтобы мы были уверены: если инспектор идет в порт или на другой хозяйственный субъект проверять, то там точно не будет коррупции”, – сказал Егор Фирсов.

Он предложил первые несколько месяцев проверки проводить открыто – инспектор, представитель АМПУ, общественные организации, журналисты. При этом также предложи снимать весь процесс на камеру: как отбираются пробы, как происходит проверка и т.д.

Важной темой на заседании также стало загрязнение акваторий портов судами. Участники встречи считают, что объем загрязнения должен составлять не более 1% от общего объема вредных веществ. Тех самых веществ, которые стекают в море через городские ливневые коллекторы, канализационные трубы, которые, по информации пресс-службы АОМП, нигде не зарегистрированы и никем не контролируются.

Фото: Delo.ua

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