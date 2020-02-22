Минимальная абонплата: сколько заплатят за доставку те, кто не пользуется газом?

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем. В нем установлены тарифы за доставку газа для новых потребителей и тех, кто был подключен к газовым сетям, но в течение года не пользовались голубым топливом.

Так, среднее значение платы за распределение природного газа по Украине для указанных бытовых потребителей составит:

2,8 грн. в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 кубометров в год) — для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

8,8 грн. в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 кубометров в год) — для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

21,9 грн. в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 кубометров в год) — для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Напомним, что в январе 2020 года украинцам пришли две платежки за газ: одна за топливо как товар, а вторая — за его доставку. Это спровоцировало протест среди населения, в связи с чем, правительству пришлось пообещать, что платежки снова объединят в одну. В то же время, рассчитывать на отмену абонплаты за газ не стоит.

Размер платежки будет зависеть от объема потребления газа. За основу берется количество потребленных кубометров газа в течение предыдущего «газового периода» (с 1 октября по 30 сентября). Значение делится на 12 месяцев, а полученный результат умножается на действующий тариф на доставку газа.

Фото: rbc.ua

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