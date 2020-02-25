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Новости Одессы и Одесской области

Между 10-й и 11-й ст. Фонтана в Одессе появился забор: за ним начали строить кафе

Между 10-й и 11-й ст. Фонтана в Одессе появился забор: за ним начали строить кафе

Одесский ГАСК намерен прекратить строительство кафе в прибрежной зоне.

На днях одесситы начали сообщать об ограждении на пляже 11-й станции Большого Фонтана (рядом с пляжем для людей с инвалидностью).

Этот вопрос также поднимали на заседании исполкома в Одесском горсовете.

В ГАСК говорят, что у застройщика есть документы на реконструкцию, но, по факту, на месте происходит новое строительство. После проверки инспекторами ГАСКа стройку хотят прекратить.

Ранее на 11-й станции Большого Фонтана было нежилое помещение. По информации корреспондента “Одесской жизни”, там находились заведения быстрого питания. Не так давно территорию оградили забором, и теперь это помещение якобы реконструируют.

На месте же – котлован для новой стройки. Застройщик повесил на заборе листок с разрешением. Но не сам документ.

По словам и. о. начальника управления ГАСК Александра Авдеева, у собственника действительно есть градостроительные условия и ограничения, он может заниматься реконструкцией, а также у него есть проект, который прошел необходимую экспертизу.

«У застройщика есть разрешение на реконструкцию. Но на данный момент мы считаем, что это объект нового строительства – не реконструкция. Надеемся, что в течение 10 дней будет выдано предписание о прекращении строительных работ», – рассказал и.о. начальника управления ГАСК.

Корреспондент “Одесской жизни” также отправился на 12 ст. Большого Фонтана и увидел на пляже для людей с инвалидностью металлические конструкции. Однако в горсовете заявляют, что не знают, что это за конструкции и для чего они установлены.

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Артем Виноградов
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