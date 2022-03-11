Медучреждения Одессы готовят к чрезвычайным ситуациям

В Румынию через Дунай эвакуировано 190 студентов из Туркменистана В Одессе создан гуманитарный штаб по эвакуации студентов из Туркменистана, обучающихся в Одессе. Его возглавил почетный гражданин Одесской области, председатель Наблюдательного совета АО «Одессагаз» Игорь Учитель. ПОДРОБНЕЕ