Медучреждения Одессы готовят к чрезвычайным ситуациям

Одесские городские больницы обеспечены генераторами и топливом.
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Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Бедрега.
По словам вице-мэра, город обеспечивает больницы Одессы всем необходимым.
— Мы выезжаем в медучреждения, проверяем наличие и состояние хранилищ. Наша первоочередная задача — обеспечить все медучреждения лекарствам и всем необходимым. Создан резерв медикаментов. Опорные больницы дополнительно снабжаем сухими пайками на случай перебоев со снабжением продуктов. В каждой больнице есть дизельные генераторы и запас топлива, — проинформировала Светлана Бедрега.