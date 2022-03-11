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Медучреждения Одессы готовят к чрезвычайным ситуациям

Медучреждения Одессы готовят к чрезвычайным ситуациям

Одесские городские больницы обеспечены генераторами и топливом.

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Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Бедрега.

По словам вице-мэра, город обеспечивает больницы Одессы всем необходимым.

— Мы выезжаем в медучреждения, проверяем наличие и состояние хранилищ. Наша первоочередная задача — обеспечить все медучреждения лекарствам и всем необходимым. Создан резерв медикаментов. Опорные больницы дополнительно снабжаем сухими пайками на случай перебоев со снабжением продуктов. В каждой больнице есть дизельные генераторы и запас топлива, — проинформировала  Светлана Бедрега.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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