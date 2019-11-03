Медицина за границей: где платят за лечение?

Один из самых животрепещущих вопросов для любого человека – стоимость медицинской помощи. В нашей стране на медицину из бюджета выделяется меньше всего денег, по сравнению с другими европейскими странами. Больше половины расходов на лечение украинцы оплачивают из собственного кармана. Сколько же расходуют на медицину за рубежом и чем их система отличается от нашей?

Пожилые британцы лечатся бесплатно

Для британцев, имеющих медицинскую страховку, большинство врачебных услуг бесплатны, так как их расходы покрывает Национальная служба здоровья. А вот тем, кто не имеет страховки или не является жителем страны, за лечение придется выложить 150% от тарифов, установленных в Великобритании. Бесплатно им оказывают только экстренную помощь и лечат инфекционные заболевания.

Национальная служба здоровья Великобритании оплачивает: вакцинацию, услуги врачей, психиатрическую помощь, уход по инвалидности, паллиативную помощь и реабилитацию. Частично жители страны оплачивают помощь стоматологов и офтальмологов, а также прививки для путешествий и лекарства по рецепту. Те же из жителей, кто перешагнул 60-летний рубеж, по желанию, могут получать бесплатную медицинскую помощь.

Кроме того, в Великобритании принята система сертификатов: если приобрести аптечный сертификат на три месяца или год, то лекарства можно получать без доплат.

В бюджете страны на медицинские нужды приходится почти 19%, а доля оплаты медицинских услуг из собственного кармана составляет всего 15% всех расходов на медицину.

В Америке приходится доплачивать

В Америке на здравоохранение выделяется больше всего бюджетных денег, по сравнению с другими странами. Программа медицинского финансирование в Америке очень сложная. Государственная программа медицинского страхования включает покрытие расходов на лечение и лекарства для малообеспеченных и инвалидов, а также для тех, кому больше 65 лет. Но даже пациентам этих групп все равно приходится доплачивать за некоторые услуги. Отдельно существуют государственные страховые программы для разных групп населения – детей, инвалидов, ветеранов, госслужащих и прочих.

Главная проблема американской медицины заключается в низкой доступности медуслуг для тех, кто не может позволить себе частную медицинскую страховку из-за безработицы или низкой зарплаты и при этом не подлежит государственному страхованию. Таким людям приходится оплачивать лечение из собственного кармана. Для этого работодатель откладывает процент от зарплаты работника, и если возникает необходимость, работник может обратиться за возмещением медуслуг к работодателю.

Французы тратятся на стоматологов

Принципы французской страховой медицины во многом похожи на британскую модель. Государство оплачивает больничный лист, уход и лечение в частных и государственных клиниках, содержание в хосписах, психиатрическое лечение, диагностику, услуги «скорой», лекарства по рецептам, изготовление протезов. А вот затраты на лечение зрения и стоматологию в основном ложатся на плечи самих французов.

Кроме частных или государственных медицинских страховок, в стране существует практика оплаты лечения из собственного кармана. Для этого есть несколько вариантов. Первый – это сооплата, когда пациент в дополнение к страховке доплачивает за лечение фиксированную сумму. Второй – сострахование, когда определенный процент доплаты распределяется между пациентом и страховой компанией или государством.

В Беларуси медицину финансируют из бюджета

Система здравоохранения Беларуси полностью финансируется государством и представляет собой четырехуровневую систему оказания медицинской помощи. Кроме того, в стране сохранили советскую систему подготовки медицинских кадров. Беларусь также входит в число 50 лучших стран мира по ведению беременности и организации родов.

Фото: zdorowiye.ru