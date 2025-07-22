Ключевые моменты
- Часть Одессы во вторник, 22 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- 1-19 линии 6ст. Люстдорфской дор., 1-50,
- Левитана, 62-147,
- Инглези, 1-3,
- Ак.Королева, 2-48,
- Н.Сотни, 43,
- Костанди, 174-227,
- Ак. Вернадского, 16-123,
- Люстдорфская дор., 55/6.
Выбор редакции: Новая схема мошенничества в Одесской области: фейковые рассылки от налоговой
Работы до 20.00:
- Китобойная, 77,77в,
- Куприна, 1-24,
- Репина, 1-7,
- Фонтанская дор., 54-171,
- Костанди, 14,
- Ралли, 7,9,
- переулок Ванный, 8-23,
- переулок Приморский, 1-15,
- Академическая, 5-7,
- Баштанная, 7-8,
- Драгоманова, 8-23,
- пер. Академический, 7/9,
- Городня, 1-61,
- Бурлюка, 1-18,
- Дачная, 3-10,
- Львовская, 1-28,
- Хрустальная, 2-12,
- переулок 1й Хрустальный, 4-10,
- пров.Делоне, 3/9,
- пров.Летний, 1-5,
- переулок 1й Дачный, 4-12,
- переулок Иподромный, 10.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Педагогическая, 16-44,
- пер. Светлый, 3-14,
- Солнечная, 4-8,
- Симфоническая, 1-39,
- Кленовая, 2,
- Северная, 14,
- пер. Северный, 14,
- Лобачевского, 1-10,
- Радостная, 56-96,
- Яблочкиной, 1-12,
- пер. Альтовый, 9,12,
- пер. Депутатский, 1-10,
- пер. Скрипичный, 1-10,
- пер. Флейтовый, 1-9,
- Тенистая, 6-16,
- Фонтанская дор, 49/1,
- переулок Педагогический, 5,
- переулок Клубничный, 12,18,
- тупик Волна, 7-10,
- Французский б-р, 54-55.
Работы до 19.00:
- Еврейская, 29, 33,
- Европейская, 45-51.
Работы до 20.00:
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Вадатурского, 79-131,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пер. Гранатный, 2-8,
- пер. Кордонный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- С 1-6 Садовая, 1-71,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- С.Палия, 134,
- Похыла, 1-174,
- Штилева, 2-118,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор, 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- переулок Квантовый, 1-27,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Конноармейская, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- К.Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 19.00-20.00:
- Гордиенко, 31-70,
- Мациевской, 1-44,
- Винниченко, 26-49,
- Праведников мира, 2-78,
- Трусовская, 4-19,
- Училищная, 22,26,
- Минаевская, 2-50,
- Коцюбинского, 1-21,
- Нештурхи, 1-77,
- Стельмаха, 2-44,
- пер. 1-7й Наявный, 1-12,
- пер. Любашовский, 1-19,
- пер. Севастопольский, 2-18,
- Пассионарии, 1-26,
- пер. Краснослободской, 1-14,
- Орлика, 3-44,
- спуск Мациевской, 25а,
- спуск Латвийский, 1-27,
- Слободская, 1-44,
- Шполянская, 10-71,
- Ивахненко, 1-72,
- Крашевского, 6-21,
- Мазепы, 4-43,
- Тихая, 2-52,
- Витрогонова, 16-31,
- пер. Ширяевский, 21,28,
- Известковое Поселок, 4-12,
- Хорошенко, 21-53,
- Грина, 8-23,
- Клепацкого, 17,
- Лавковая, 1-45,
- Матюшенко, 25-58,
- пер. Г.Дорошенко, 8,
- Известковая, 1-47,
- пер. 1й Известковый, 1-11,
- пер. 1й Юбилейный, 6,
- спуск Слободской, 27б, 29,
- Лиственная, 10б,
- пер. 3й Восточный, 11,
- Каменщиков, 118,
- Республиканская, 232-313,
- Хаджибейская дор, 409-507.