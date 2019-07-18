Масштабное событие в Одессе для любителей и ценителей рок-музыки

Впервые в Одессе! «LINKIN PARK TRIBUTE SHOW» – масштабное событие для любителей и ценителей рок-музыки.

Дань уважения творчества, а также день памяти легендарного вокалиста Честера Беннингтона, голос и песни которого надолго останутся в сердцах всех поклонников, как жанра, так и музыкального коллектива. Атмосферу и энергетику оригинального состава LINKIN PARK воспроизведут горячие и талантливые ребята из группы «RAIN DROPS», для которых огромная честь играть эту музыку. Также приятным сюрпризом для гостей на разогреве прозвучат композиции трибьют группы «30 SECONDS TO MARS», в исполнении всё тех же неподражаемых RAIN DROPS.

Трибьют сразу двух топовых западных групп на одной сцене, такого ещё не было! Тебя ждёт яркое шоу и незабываемые эмоции. Приходи и окунись в атмосферу безумного драйва, мощнейшей энергетики и идеального рок-звучания.

21 июля клуб «RED LINE». Аркадия, левое крыло.

Заказать билеты можно по ссылке: fm.tickets.od.ua