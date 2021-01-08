Маршрутка из Санжейки в Одессу поменяла рейс

Новый пригородный автобус №15-15, который начал свою работу осенью 2020 года, теперь курсирует от села Санжейка до Одессы через Оптовый рынок.

Как сообщает сайт Черноморска, первая маршрутка отправляется из города в 6:30 от городской больницы (улица Виталия Шума, 4). Последний рейс из Одессы стартует в 20:00 от рынка «Южного» на Таирова. Всего по маршруту «Санжейка – Черноморск – Одесса» курсирует 8 автобусов с интервалом в один час.

Расписание маршрута: Санжейка – Черноморск (городская больница) – пгт Александровка – село Малодолинское – село Бурлачья Балка – ж/м «Совиньон» – ж/м «Черноморка» – Мемориал 411-й батареи – рынок «Южный».

А стоимость проезда зависит от расстояния:

«Санжейка – Черноморск» – 15 гривен.

«Черноморск – Одесса» – 20 гривен.

«Санжейка – Одесса» – 30 гривен.