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Маршрутка из Санжейки в Одессу поменяла рейс

Маршрутка из Санжейки в Одессу поменяла рейс

Новый пригородный автобус №15-15, который начал свою работу осенью 2020 года, теперь курсирует от села Санжейка до Одессы через Оптовый рынок.

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Как сообщает сайт Черноморска, первая маршрутка отправляется из города в 6:30 от городской больницы (улица Виталия Шума, 4). Последний рейс из Одессы стартует в 20:00 от рынка «Южного» на Таирова. Всего по маршруту «Санжейка – Черноморск – Одесса» курсирует 8 автобусов с интервалом в один час.

Расписание маршрута: Санжейка – Черноморск (городская больница) – пгт Александровка – село Малодолинское – село Бурлачья Балка – ж/м «Совиньон» – ж/м «Черноморка» – Мемориал 411-й батареи – рынок «Южный».

А стоимость проезда зависит от расстояния:

  • «Санжейка – Черноморск» – 15 гривен.
  • «Черноморск – Одесса» – 20 гривен.
  • «Санжейка – Одесса» – 30 гривен.
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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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