Маленьких пациентов Одесской детской больницы будут лечить при помощи нового оборудования

Деньги на приборы собрали благодаря благотворительному фонду «Корпорация монстров» и во время проведения дипломатической ярмарки. Новая аппаратура должна помочь спасти больше жизней.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
Новое высококачественное оборудование для детской больницы включает:
- систему обогрева пациента «Рамонак 03»
- три монитора пациента Haeco G2A
- хирургический отсасыватель NEW ASPIRET
- отсасыватель медицинский Биомед 7А-23В
- отсасыватель медицинский Биомед 9Е-В (2 шт.),
Благодаря этим приборам врачи смогут повысить показатели спасенных жизней и улучшат качество предоставления медицинских услуг.
«С сегодняшнего дня жизнь маленьких пациентов областной детской больницы будут спасать с помощью нового оборудования! Вместе с дипломатическим корпусом Одесской области и волонтерами «Корпорации монстров» передали больнице 8 аппаратов для проведения сложных операций. Деньги на технику собрали во время традиционной рождественской дипломатической ярмарки. И в этот раз это вдвое больше, чем за прошлый год», – отметил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!