Маленьких пациентов Одесской детской больницы будут лечить при помощи нового оборудования

Деньги на приборы собрали благодаря благотворительному фонду «Корпорация монстров» и во время проведения дипломатической ярмарки. Новая аппаратура должна помочь спасти больше жизней.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Новое высококачественное оборудование для детской больницы включает:

систему обогрева пациента «Рамонак 03»

три монитора пациента Haeco G2A

хирургический отсасыватель NEW ASPIRET

отсасыватель медицинский Биомед 7А-23В

отсасыватель медицинский Биомед 9Е-В (2 шт.),

Благодаря этим приборам врачи смогут повысить показатели спасенных жизней и улучшат качество предоставления медицинских услуг.

«С сегодняшнего дня жизнь маленьких пациентов областной детской больницы будут спасать с помощью нового оборудования! Вместе с дипломатическим корпусом Одесской области и волонтерами «Корпорации монстров» передали больнице 8 аппаратов для проведения сложных операций. Деньги на технику собрали во время традиционной рождественской дипломатической ярмарки. И в этот раз это вдвое больше, чем за прошлый год», – отметил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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