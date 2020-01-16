fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Маленьких пациентов Одесской детской больницы будут лечить при помощи нового оборудования

Маленьких пациентов Одесской детской больницы будут лечить при помощи нового оборудования

Деньги на приборы собрали благодаря благотворительному фонду «Корпорация монстров» и во время проведения дипломатической ярмарки. Новая аппаратура должна помочь спасти больше жизней.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Новое высококачественное оборудование для детской больницы включает:

  • систему обогрева пациента «Рамонак 03»
  • три монитора пациента Haeco G2A
  • хирургический отсасыватель NEW ASPIRET
  • отсасыватель медицинский Биомед 7А-23В
  • отсасыватель медицинский Биомед 9Е-В (2 шт.),

Благодаря этим приборам врачи смогут повысить показатели спасенных жизней и улучшат качество предоставления медицинских услуг.

«С сегодняшнего дня жизнь маленьких пациентов областной детской больницы будут спасать с помощью нового оборудования! Вместе с дипломатическим корпусом Одесской области и волонтерами «Корпорации монстров» передали больнице 8 аппаратов для проведения сложных операций. Деньги на технику собрали во время традиционной рождественской дипломатической ярмарки. И в этот раз это вдвое больше, чем за прошлый год», – отметил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить