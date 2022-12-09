Магнитные бури в декабря: ждать ли 9 числа?

Сегодня, в пятницу, 9 декабря, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, поэтому магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. По данным ученых 9 декабря будет спокойная геомагнитная обстановка.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Наиболее их влиянию подвержены пожилые люди, беременные женщины, а также те, чье состояние сильно зависит от погодных капризов. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, следует:

всегда иметь под рукой необходимые препараты на случай обострения хронических болезней;

соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком;

полноценно отдыхать и спать;

пить больше обычной негазированной воды (особенно актуально летом), травяного чая. А от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;

избегать стресса (насколько это возможно в условиях войны).