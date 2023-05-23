Магнитные бури 23 мая: космический шторм начинается сегодня

На Солнце произошла новая вспышка. Она отправила к Земле облако солнечной плазмы. Когда оно достигнет нашей планеты, магнитное поле Земли начнет вибрировать, как струна – это и есть магнитная буря. Что ждет нас 23-26 мая 2023 года? Как магнитная буря повлияет на наше здоровье и как с ней справиться?

Что происходит во время магнитной бури

Без магнитного поля и атмосферы Земля была бы беззащитна перед солнечным излучением. Как это происходит с Луной.

Но у нас есть двойная защита. Солнечная плазма состоит из заряженных частиц. Они реагируют на магнитное поле Земли. Плазма обтекает Землю на высоте тысяч километров, не проникая в магнитное поле. Но магнитное поле под воздействием плазмы начинает колебаться. К сожалению, это ощущают люди и животные.

Потом часть плазмы все же пробивает магнитное поле там, где оно приближается к поверхности – в полярных регионах. Там плазма сталкивается с атмосферой. В ней «сгорают» частицы Солнца. Это вызывает полярное сияние.

Почему Солнце стало таким активным

Солнце не постоянно в своей активности, в том числе в образовании пятен. Есть периоды спокойствия и возбуждения. Цикл изменений активности – около 11 лет. Сейчас Солнце приближается к максимуму активности, он будет через два года. Этот цикл может быть особенно «ярким». Мы не можем заранее знать «яркость» того или иного цикла. Но с 1970-х годов каждый новый цикл «ярче» предыдущего.

Мы не знаем причину, по которой Солнце меняет активность. Но в космосе стабильность – скорее редкость и недостижимая цель. Многие звезды, которые вы видите ночью, периодически взрываются. Хорошо, что Солнце ведет себя относительно спокойно.

Насколько сильной будет буря

Пик бури прогнозируют на 24 мая. Но активность возрастет уже сегодня, 23-го и продлится до 26-го. Буря будет средней силы, коэффициент 5 по 10-ти балльной шкале. Это значит, что полярное сияние над Одессой, как было две недели назад, мы не увидим.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Чтобы изучить влияние магнитных бурь на человека, нужны данные о здоровье за много лет. Удивительно, но такие данные в мире есть только у московской Скорой помощи советского времени, когда все записывалось и хранилось. Никто в мире больше так не делал.

Анализ этих данных показал следующее:

здоровые люди не ощущают бурь, они воздействуют на пожилых и больных;

частые симптомы – головные боли, обострения болезней сердца и нервной системы;

эффект бурь сильнее зимой и слабее летом. Это связано с тем, что летом люди получают больше свежих продуктов, солнечного света и укрепляют свой организм;

хуже переносят те, кто заранее знает о буре.

Как справиться с магнитной бурей

Поэтому советы такие:

не переживайте – сейчас лето;

живите обычной жизнью, не ложитесь «помирать»;

не сообщайте пожилым родственникам о буре;

имейте при себе запас лекарств от вашего основного заболевания. Но это надо иметь при себе всегда.

В общем грядущая буря вряд ли потревожит ваш организм, так что бояться не стоит. Природа уже позаботилась о вас создав магнитное поле Земли атмосферу и озоновый слой.