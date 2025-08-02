Ключевые моменты

В субботу, 2 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Сегодня, 2 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3, что соответствует средним магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%.

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

Воздействие на организм: что нужно знать

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.