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Магнитная буря идет на спад: чего стоит ожидать?

Магнитная буря идет на спад: чего стоит ожидать?

В субботу, 29 апреля, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. Об этом сообщилиспециалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка.

Хотя магнитная буря начала утихать, она все равно может повлиять на самочувствие многих людей на планете. Особенно чувствительны к бурям метеозависимые люди, младенцы, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже значительное повышение геомагнитной активности может отразиться на здоровье.

Как вести себя во время магнитной бури?

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели.

Самые частые симптомы во время магнитной бури такие:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное давление и температура;
  • сильная слабость;
  • сильная сонливость;
  • боль в мышцах и суставах;
  • раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.

Особенно следить за состоянием в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вот что советуют по єтому случаю медики:

  • Лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом в эти дни.
  • А вот легкая гимнастика и прогулки на свежем воздухе как раз необходимы.
  • Обеспечьте себе правильный полноценный сон и питьевой режим.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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