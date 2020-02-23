Лестницу убрали, а территорию оградили: как одесситам попасть на пирс на 10-й станции Фонтана?

Несколько месяцев назад посетители пляжа «Чайка» могли пройтись по пирсу рядом с «Maristella Marine Residence». А теперь лестницу, ведущую на пирс рядом с комплексом, убрали. На этом не остановились: по периметру причала появилось ограждение. Однако руководство комплекса уверяет, что доступ будет открыт со стороны их заведения.

Гостинично-ресторанный комплекс «Maristella Marine Residence» отрезал часть берега от одесситов. Речь идет о пирсе, который прилегает к данному зданию. По словам очевидцев, охрана сломала лестницу, ведущую на данный причал. Также сотрудники «Маристеллы» установили ограждение. Теперь на пирс попасть можно только через территорию комплекса.

Как сообщает издание dumskaya.net, директор «Маристеллы» отметил, что шторм сделал конструкцию опасной для отдыхающих. Но при этом он заверил, что проход на пирс есть со стороны гостиницы. Он пока доступен и открыт для всех желающих.

Управление инженерной защиты города тоже подключилось к этому делу и выдало предписание компании, отвечающей за берегоукрепительные сооружения комплекса, вернуть проход через пляж. Но начальник управления намекнул, что если такой новый вход устроит одесситов, то мэрия не будет настаивать на своем варианте.

Главное, чтобы владельцы развлекательного комплекса не передумали и не закрыли проход к морю ближе к лету.

Фото: dumskaya.net

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