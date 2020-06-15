Новости Одессы и Одесской области

Лекция об автомобилях и онлайн-концерт: афиша бесплатных событий Одессы

Лекция об автомобилях и онлайн-концерт: афиша бесплатных событий Одессы

Мы предлагаем на ваш выбор 5 бесплатных событий, которые состоятся в Одессе с 15 по 17 июня.

Что: Детский читальный клуб

Где: Маршала Говорова, 10-Д, Speak Easy

Когда: 15 июня, 17:00

Что: Зеленая лекция об автомобилях   

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 15 июня, 19:00

Free donation (свободный взнос)

Что: Online Концерт Janpalach, Mihail Ksida Quartet

Где: по ссылке

Когда: 16 июня, 20:30

Что: Лекция Кардиограмма на запястье

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 17 июня, 19:00

Free donation (свободный взнос)

Что: 60 минут из жизни редакции. Презентация новых выпусков газеты Всемирные одесские новости

Где: по ссылке

Когда: 18 июня, 17:00

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить