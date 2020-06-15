Лекция об автомобилях и онлайн-концерт: афиша бесплатных событий Одессы

Афиша бесплатных онлайн-событий Одессы 23-26 марта Мы продолжаем подборку бесплатных событий. Да, несмотря на карантин, жизнь продолжается благодаря новым технологиям. Мероприятия ушли в онлайн – ФБ, ютуб, инстаграм. Смотрите нашу подборку и присоединяйтесь! ПОДРОБНЕЕ