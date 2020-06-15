Лекция об автомобилях и онлайн-концерт: афиша бесплатных событий Одессы

Мы предлагаем на ваш выбор 5 бесплатных событий, которые состоятся в Одессе с 15 по 17 июня.
Где: Маршала Говорова, 10-Д, Speak Easy
Когда: 15 июня, 17:00
Что: Зеленая лекция об автомобилях
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 15 июня, 19:00
Free donation (свободный взнос)
Что: Online Концерт Janpalach, Mihail Ksida Quartet
Где: по ссылке
Когда: 16 июня, 20:30
Что: Лекция Кардиограмма на запястье
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 17 июня, 19:00
Free donation (свободный взнос)
Что: 60 минут из жизни редакции. Презентация новых выпусков газеты Всемирные одесские новости
Где: по ссылке
Когда: 18 июня, 17:00