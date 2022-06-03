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Лекции и встречи разговорных клубов: бесплатные события Одессы 3-5 июня

Лекции и встречи разговорных клубов: бесплатные события Одессы 3-5 июня

Лето… Жара с первых же дней… И так как на море ходить сейчас нельзя, нам предлагают множество бесплатных культурных событий. Выбираем по своему вкусу и усмотрению.

Что: Журналистский поэтсейшн

Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского

Когда: 3 июня, 14:00

 

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн

Когда: Ежедневно, 15:00

 

Что: Лекция «Побег из советского рая»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского и здесь

Когда: 3 июня, 15:00

 

Что: Разговорная встреча украинского клуба

Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин кофейня

Когда: 3 июня, 18:00

Благотворительный взнос

 

Что: Диалоги о войне (на английском)

Где: Онлайн

Когда: 3 июня, 18:00

 

Что: Let’s have a drink and talk

Где: Жуковского, 19, Roasters

Когда: 3 июня, 18:00

 

Что: Благотворительный концерт Татьяны Милимко и Евгения Лысого

Где: здесь

Когда: 3 июня, 19:00

 

Что: Урок танго

Где: Городской сад

Когда: 3 июня, 19:00

 

Что: Лекция о полезных свойствах йогурта

Где: Онлайн

Когда: 3 июня, 19:00

 

Что: Заседание английского ораторского клуба Toastmasters

Где: здесь

Когда: 4 июня, 11:00

 

Что: Открытие художественной выставки Евгении Николаевой

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 4 июня, 15:00

 

Что: Благотворительный концерт Франция Gala

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4 июня, 16:00

 

Что: Благотворительный концерт Сестра Хамелеон и Кин-Дза-Дзен

Где: здесь

Когда: 4 июня, 19:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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