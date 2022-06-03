Лекции и встречи разговорных клубов: бесплатные события Одессы 3-5 июня

Лето… Жара с первых же дней… И так как на море ходить сейчас нельзя, нам предлагают множество бесплатных культурных событий. Выбираем по своему вкусу и усмотрению.
Где: Градоначальническая, 9, Б-ка Паустовского
Когда: 3 июня, 14:00
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
Что: Лекция «Побег из советского рая»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского и здесь
Когда: 3 июня, 15:00
Что: Разговорная встреча украинского клуба
Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин кофейня
Когда: 3 июня, 18:00
Благотворительный взнос
Что: Диалоги о войне (на английском)
Где: Онлайн
Когда: 3 июня, 18:00
Что: Let’s have a drink and talk
Где: Жуковского, 19, Roasters
Когда: 3 июня, 18:00
Что: Благотворительный концерт Татьяны Милимко и Евгения Лысого
Где: здесь
Когда: 3 июня, 19:00
Что: Урок танго
Где: Городской сад
Когда: 3 июня, 19:00
Что: Лекция о полезных свойствах йогурта
Где: Онлайн
Когда: 3 июня, 19:00
Что: Заседание английского ораторского клуба Toastmasters
Где: здесь
Когда: 4 июня, 11:00
Что: Открытие художественной выставки Евгении Николаевой
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 4 июня, 15:00
Что: Благотворительный концерт Франция Gala
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 июня, 16:00
Что: Благотворительный концерт Сестра Хамелеон и Кин-Дза-Дзен
Где: здесь
Когда: 4 июня, 19:00.