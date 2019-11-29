Культурно просвещаемся: какие выставки посетить в Одессе на досуге

В музеях города есть что посмотреть в ближайший викенд.
Музей имени А.В. Блещунова
ул. Польская, 19; тел.: 722-10-81.
До 8 декабря — выставка работ студентов художественного училища имени М.Б. Грекова «Параллели».
Стоимость билетов — 20 грн.
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.
Краеведческий музей
ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.
До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».
Стоимость билетов — 35 грн.
Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.
Галерея «InVogue»
ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.
До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».
Вход свободный.
Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка известного одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Вход свободный.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».
Вход на вернисаж свободный.
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Фото: openbelgorod.ru
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