Культурно просвещаемся: какие выставки посетить в Одессе на досуге

В музеях города есть что посмотреть в ближайший викенд.

Музей имени А.В. Блещунова

ул. Польская, 19; тел.: 722-10-81.

До 8 декабря — выставка работ студентов художественного училища имени М.Б. Грекова «Параллели».

Стоимость билетов — 20 грн.

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.

Краеведческий музей

ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.

До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».

Стоимость билетов — 35 грн.

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.

Галерея «InVogue»

ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.

До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».

Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка известного одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».

Вход на вернисаж свободный.

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Фото: openbelgorod.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!