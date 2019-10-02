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Новости Одессы и Одесской области

Куда сходить в Одессе: экзотическая выставка, фестиваль скрипок и плейбек-театр

Куда сходить в Одессе: экзотическая выставка, фестиваль скрипок и плейбек-театр

Относительное затишье в ближайшие выходные позволит жителям города отдохнуть от шумных мероприятий и многолюдных фестивалей. Классический концерт, выставка кактусов и погружение в литературный мир Ивана Франко помогут обрести душевное равновесие и хорошее настроение.

3 октября

В Одесской музыкальной академии имени Неждановой в рамках фестиваля «Золотые скрипки Одессы» состоится концерт «Внук в память о дедушке». Солистом концерта станет Станислав Пронин — внук ученика Петра Столярского легендарного преподавателя консерватории Вениамина Пронина.
Адрес: ул.Новосельского, 63.
Начало — в 17.00.

В библиотеке Грушевского накануне премьеры фильма «Захар Беркут» пройдут Франковские чтения.
Адрес: ул. Троицкая, 49/51.
Начало — в 17.30.

4-6 октября
В течение трех дней в садовом центре «Ваш сад» будет проходить выставка кактусов. Посетители смогут увидеть уникальный экзотический мир колючих растений.
Адрес: Французский бульвар, 85/7.
Начало — в 10.00.

5 октября
В ботаническом саду состоится экологическая акция «Вместе — за чистый город». В этот раз волонтеры «Нового Акрополя» приглашают одесситов помочь ботаническому саду подготовиться к зиме. В список мероприятий входят уборка, садовые работы, работы в розарии и экскурсия.
Регистрация: http://bit.ly/2lWLSw9 , (063) 397-77-69 (telegram, whatsapp)
Адрес: Французский бульвар, 87.
Начало — в 11.00.

В парке Горького пройдет традиционный танцевальный вечер.
Начало — в 19.00.

ТЦ «Фонтанский» приглашает любителей танцев на «Сальса open-air». В программе: зажигательная музыка, анимация, призы и подарки.
Адрес: Семафорный пер., 4.
Начало — в 19.00.

6 октября
В украинской школе плейбек-театра пройдет мастер-класс. Плейбек-театр — это смесь театрального искусства, перформанса и импровизации. Зрители расскажут истории из своей жизни, а актеры воспроизведут эти истории на сцене.
Регистрация: http://bit.ly/2lNxNRQ
Телефон: 38(066)985-67-52, Алена.
Адрес: ул. Жуковского, 9.
Начало — в 12.00.

7 октября
Urban music hall приглашает на очередной кинопоказ. Вниманию зрителей предлагается фильм американского режиссера Дэвида Рассела «Мой парень псих».
Адрес: ул. Ришельевская, 33.
Начало — в 19.00.

Фото: bigkiev.com.ua

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