Куда сходить с ребенком в Одессе в ближайшие выходные

Переменчивая октябрьская погода заставляет задуматься, как провести время с детьми. Подготовили для вас идеи на 12-13 октября.

Где научиться осенним мастер-классам?

В эти выходные детей и взрослых приглашают на тематические осенние мастер-классы ко Дню художника и Украинского казачества. В течение двух дней профессионалы научат делать настоящие сувениры из самых обычных вещей. Обещают, интересно будет всем.

Что будет 12 октября?

17.00 — роспись кружки или тарелочки для любимого папы, брата или дедушки.

17.00 — роспись красками на текстиле.

Что будет 13 октября?

15.00 — изготовление осеннего подсвечника.

15.00 — валяние игрушки из шерсти.

17.00 — лепка тарелочки из глины под обжиг.

17.00 — живопись маслом.

18.00 — изготовление осеннего веночка на дверь.

Стоимость участия — от 300 грн.

Где: Арт студия «КИТ», ЖК Радужный Массив, 7в.

Узнать более подробную информацию или записаться на мастер-класс можно по телефону: (068) 284-46-80.

Школа юного музейщика открывает новый сезон

Одесский художественный музей приглашает юных любителей искусства посетить третий сезон «Школы юного музейщика».

Уже в это воскресенье в художественном музее стартует курс лекций для детей о живописи и музыки в искусстве — «Рисуем музыку в мире цвета и формы».

За подробной информацией звоните по телефону: (093) 735-34-44 или (048) 735-34-44.

Когда: каждое воскресенье, с 13 октября по 15 декабря 2019 года.

Начало — в 11.00, 13.00, 15.00.

Где: Софиевская, 5а.

Стоимость участия — 100 грн. Абонемент на курс — 800 грн.

Регистрация обязательна.

Что покажут в эти выходные в театрах?

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

12 октября, 12.00 — «Алиса в стране чудес»

13 октября, 12.00 — «Питер Пэн»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17.

12 октября, 11.00 — «Винни-шоу»

13 октября, 11.00 — «Русалочка»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63.

12 октября, 12.00 — «Волшебная лампа Аладдина»

13 октября, 12.00 — «Маленький принц»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Фото: mulpix.com