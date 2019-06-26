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Новости Одессы и Одесской области

Кто в ЗЕ-команде? Партия «Слуга народа» представила мажоритарщиков Одессы

Кто в ЗЕ-команде? Партия «Слуга народа» представила мажоритарщиков Одессы

Среди них – известный в городе урбанист Александр Горенюк и успешный предприниматель Игорь Васильковский

11 кандидатов-мажоритарщиков от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» представили сегодня в Одессе. Презентация прошла в Доме учёных. Кандидаты, среди которых есть рестораторы, спортсмены, юристы и даже бывший директор школы приехали на велосипедах. Все они стали кандидатами в результате конкурса. Самому младшему, урбанисту Александру Горенюку – 27 лет.

В свои 27 он успел получить 4 образования: юриста, переводчика, дизайнера и специалиста по развитию городов. Разработал план национального ремонта спальных районов, реализация которого снизит стоимость расходов на отопления до 60%.

Объединяет всех кандидатов от «Слуги народа» цель – помочь Зеленскому, которого сегодняшняя Верховная Рада, по сути, саботирует, реализовать его программу. Этот тезис прозвучал фактически у всех без исключения кандидатов.

Например, Игорь Васильковский заявил, что никогда в жизни не был в какой-либо партии, но когда увидел, что президентом стал обычный парень Владимир Зеленский, понял: все в наших силах.

Александр также задекларировал безоговорочную поддержку пунктов из программы Зеленского.

«В первую очередь – я буду голосовать за снятие неприкосновенности с депутатов. Необходимо установить жёсткое и справедливое наказание за незаконное обогащение. Также я хорошо знаю проблемы Суворовского района и готов их решить» – озвучил часть своей программы кандидат в народные депутаты Александр Горенюк.

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