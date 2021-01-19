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Крещение: одесситы массово набирают святую воду (фото, видео)

Крещение: одесситы массово набирают святую воду (фото, видео)

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Помимо купаний в зимнем море, толпы верующих спешат набрать святую воду. Корреспондент «Одесской жизни» побывал в Свято-Успенском Патриаршем монастыре и запечатлел это действо.

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С самого утра в храме совершили чин Великого освящения воды. Считается, что после этого она обретает удивительные целебные свойства. Крещенская вода также называется Великая агиасма. В переводе с греческого — «великая святыня».

Несмотря на гололед и мороз, толпы горожан пришли наполнить емкости святой водой. Одни приходили и набирали воду из колодца на территории монастыря, другие приносили воду из дома и просили священнослужителя освятить ее на месте. Немало было и людей, которые пришли просто помолиться или поставить свечи.

Крещение, храм
Крещение, храм, купола
Крещение, освящение воды
Крещение, святая вода
Крещение, служба
Крещение, набор воды
Крещение, прихожане
Крещение, колодец
Крещение, батюшка
Крещение, очередь за водой
Крещение, монастырь

Ранее мы рассказывали, как в Одессе прошли крещенские купания.

Фото Ивана Мягченкова и Юрия Руденко

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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