Крещение: одесситы массово набирают святую воду (фото, видео)

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Помимо купаний в зимнем море, толпы верующих спешат набрать святую воду. Корреспондент «Одесской жизни» побывал в Свято-Успенском Патриаршем монастыре и запечатлел это действо.

С самого утра в храме совершили чин Великого освящения воды. Считается, что после этого она обретает удивительные целебные свойства. Крещенская вода также называется Великая агиасма. В переводе с греческого — «великая святыня».

Несмотря на гололед и мороз, толпы горожан пришли наполнить емкости святой водой. Одни приходили и набирали воду из колодца на территории монастыря, другие приносили воду из дома и просили священнослужителя освятить ее на месте. Немало было и людей, которые пришли просто помолиться или поставить свечи.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе прошли крещенские купания.

Фото Ивана Мягченкова и Юрия Руденко