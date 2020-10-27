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Красную книгу Украины переиздадут в четвертый раз

Красную книгу Украины переиздадут в четвертый раз

В Украине готовят четвертое издание Красной книги.

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Об этом сообщает сайт Министерства природы и охраны окружающей среды.

Министерство получило результаты научных исследований,согласованные Национальной комиссией по вопросам Красной книги относительно перечня видов животных, растений и грибов, которые могут быть включены или исключены из Красной книги.

На основе этого готовятся к утверждению обновленные списки растительного и животного мира, которые будут внесены в четвертое издание.

Согласно законодательству, предложения о включении или исключении могут вносить научно-исследовательские учреждения, государственные и общественные организации, а также отдельные специалисты и ученые.

В процессе создания списков, сообщает издание «День», возникли недоразумения между учеными, входящими в Национальную комиссию по вопросам Красной книги, и некоторыми природоохранными организациями.

Так, представители «краснокнижной» комиссии готовили обращение в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с просьбой выделить средства на дополнительные полевые исследования по нескольким видам растений. Речь шла о плауне речном, ковыле волосистом, луке медвежьем и луннике оживающем. Участники комиссии  утверждали, что в случае необходимости готовы предоставить Минприроды «обновленные сведенные перечня видов животных, растений и грибов для их утверждения в установленном порядке и включения к четвертому изданию ККУ». Однако в Киевском эколого-культурном центре решили, что упомянутые, а также еще некоторые виды растений, могут быть исключены из обновленного издания Красной книги.

– Мы считаем, что исключение этих видов из Красной книги вызвано дерибаном земли и было заказано застройщиками, земельными магнатами и черными лесорубами, – утверждаю экоактивисты. – Исключение этих видов из Красной книги приведет к их полному уничтожению. Также против изъятия из списка этих растений выступили 20 кандидатов и докторов биологических наук, направивших в Минприроды Украины свое обращение.

 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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