Коронавирус: из-за чего возник конфликт в одесском штабе по борьбе с эпидемией

Подобные Штабы были созданы во всех регионах по распоряжению президента Зеленского, для того чтобы аккумулировать усилия местных органов власти, общественности, бизнеса, волонтерских организаций в борьбе с распространением смертоносного вируса.

К сожалению, в Одесской области ситуация сложилась с точностью до наоборот. Вместо слаженных действий власти и бизнеса жители региона наблюдают откровенные нападки и оскорбления со стороны бизнесмена Андрея Ставницера, – сообщает сайт «Взгляд из Одессы». То они неделю не могли определиться с перечнем опорных больниц в регионе, то не пришли к общему знаменателю по поводу закупки аппаратов ИВЛ, то не знают, как оформить пришедшие в регион машины скорой помощи. Да, региональная власть слаба и не решительна. Но оскорблениями и нападками дело не решить. Вместо того, чтобы сесть и по-мужски все конфликтные вопросы урегулировать за закрытыми дверями, все противоречия между губернатором и Андреем Ставницером, последний с радостью вываливает все ужасы на и без того полностью дезориентированное население региона. Люди и так бояться надвигающегося непонятного и страшного вируса. А тут им со всех экранов и лент новостей трубят, что область полностью не готова к решению проблемы.

Активность нашего бизнеса – это хорошо, но тут есть маленькая грань. Бизнес должен помогать медикам и госуправленцам, а не командовать ими! Но сейчас жители региона вынуждены слышать откровения Андрея Ставницера, что его никто не слушается, что он уже устал от такой работы. А что касается денег, то деньги губернатор не получит, потому что у него «скучное лицо».

Более того, Андрей Ставницер уже заявил, что не знает, как дальше работать с таким губернатором и фактически переложил всю ответственность за возможные будущие жертвы лично на Максима Куцего. «Он для меня не рукопожатный, я сделаю все чтобы все, кто с ним будут сталкиваться, знали, что происходит. Думаю, что его преступная халатность приведет к огромным жертвам», – заявил Андрей Ставницер в интервью изданию «Украинская правда».

Действительно, ситуация более чем сложная. И уже президенту необходимо решить, кто будет заниматься Антикризисным штабом, и кто возьмет на себя ответственность за обстановку в регионе. Ведь пока что люди, которые должны слаженно работать, занимаются нагнетанием паники.

Источник: Взгляд из Одессы

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