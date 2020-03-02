Кому в одесской мэрии не помогут с ремонтом крыш, снесенных ураганом?

Горсовет отвечает только за те дома, которые находятся в его коммунальной собственности.

Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

На то, чтобы привести в порядок такие здания, пострадавшие от урагана, выделят деньги из городского бюджета.

Так, во время недавнего шторма оказались поврежденными крыши 150 домов, находящихся на балансе города.

Их помогает восстанавливать горсовет. Большую часть уже починили, осталось отремонтировать 50.

Однако помощь не предусмотрена для жителей кооперативных квартир, а также для те, кто перешел на обслуживание ОСМД. Им придется заниматься ремонтом своими силами и за свой счет.

По словам городского головы, одесситы, живущие в таких домах, обязаны сами следить за состоянием жилища и вовремя приводить его в порядок.

Таким образом, ждать помощи от мэрии не стоит живущим в многоквартирных зданиях на ул.Ген.Петрова,19 и ул. Инглези, которые пострадали во время недавнего штормового ветра.

“Мы не можем отвечать за ремонт всех домов, расположенных на территории города”, – отметил мэр Геннадий Труханов.

Фото: unn.com.ua

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