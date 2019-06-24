Команда «Зе» в Одессе: от Суворовского района в Верховную Раду пойдёт урбанист Александр Горенюк

Во время президентской кампании Владимир Зеленский показал феноменально высокие результаты по всей Украине. Во втором туре голосования в Одесской области уровень его поддержки превысил 87%. После инаугурации президент распустил Верховную Раду и теперь планирует провести представителей своей политсилы «Слуга народа» в украинский парламент. Как показали первые голосования за президентские законопроекты, нынешние народные депутаты не намерены сотрудничать с Зеленским. Для успешного тандема президент – Верховная Рада, ему необходимо провести как можно больше представителей своей политсилы.

И если по партийным спискам социологи пророчат «Слуге народа» уверенное первое место, то с одномандатными мажоритарными округами всё сложнее – действующие представители старой системы классически окучивали свои вотчины на протяжении 5 лет. Преимущественно за счет бюджета и точечно.

Кто же будет представлять команду Владимира Зеленского по мажоритарке? В большинстве своём это люди без политического прошлого, но с активной жизненной позицией.

Что известно о кандидате от «Слуги народа»

В Одессе наибольшее количество голосов действующему президенту дал округ №136 (Суворовский район) – 87,85%. За депутатский мандат от команды Зеленского там будет бороться одессит Александр Горенюк. Он известен как довольно успешный урбанист, который разработал проекты для развития целого ряда одесских локаций.

ДОСЬЕ: Горенюк Александр Александрович, 08.08.1991

Одессит, женат, окончил Киевский институт международных отношений по специальности «международное право», Одесскую компьютерную академию «ШАГ», прошел обучение в CANactions School. Разрабатывает проекты по благоустройству территорий, консультировал по маркетингу и стратегии музыкальный лейбл «Masterskaya». Известен своими идеями ревитализации городских пространств, в частности проектом «Подмостовье» – создание на заброшенном Деволановском спуске пешеходной зоны с торгово-развлекательными заведениями.

В составе группы авторов стал победителем конкурса на лучший проект по благоустройству склонов под бульваром Жванецкого – как продолжения Стамбульского и Греческого парков.

Человек Зеленского

Если во время президентской кампании найти в Одессе официального представителя команды Владимира Зеленского было довольно проблематично, то на парламентских выборах ситуация более определенная. Президенту нужна поддержка единомышленников в Верховной Раде, поэтому кандидаты-мажоритарщики идут как члены команды «Зе». Хоть они лица в политике новые и не запятнанные скандалами, хорошо зарекомендовавшие себя каждый в своей сфере деятельности, но с относительно невысокой узнаваемостью среди рядовых одесситов. Набрать достаточное количество голосов для прохождения в украинский парламент они могут за счет личного рейтинга Зеленского и его партии «Слуга народа». Единственным таким кандидатом от «Зе» в Суворовском районе и стал Александр Горенюк.

Для чего идёт в Верховную Раду

Вместе с президентом намерен бороться с коррупцией – путем изменений в законодательстве. Среди приоритетов в парламентской работе Горенюк также отметил создание условий для роста доходов населения и ужесточение ответственности за незаконное обогащение.

Что касается работы непосредственно в Суворовском районе, здесь представитель ЗеКоманды планирует сполна использовать свои знания и опыт урбаниста. Среди главных проблем, существующих в округе, – транспортная инфраструктура. Жители поселка Котовского в утренний час пик вынуждены тянуться в пробках по практически безальтернативному пути в центр Одессы. Вечером – те же стояния в пробках по дороге обратно. А для тех, кто передвигается в общественном транспорте, добавляются все прелести переполненных, а также морально и физически устаревших маршруток и трамваев.

За последние две недели одесситы успели столкнуться с опасностью безалаберного отношения к морю. Сбросы нечистот, цветение воды, разрушение береговой линии – всем этим надо заниматься уже сейчас.

В целом же, по мнению Александра Горенюка, инфраструктура и планирование спальных районов в Одессе безнадежно устарели. Поэтому для развития города нужен новый, современный подход. А для этого надо поломать старую инертную систему «крепких хозяйственников» и начать менять город и страну системно. Для этого также нужны законодательные изменения.

Александр Горенюк разрабатывает проекты по благоустройству территорий для больших компаний, занимается разработкой приложений. Благодаря знаниям и работе в строительной сфере и IT, не зависит от различных финансово-промышленных групп и олигархов. Поэтому во время работы в парламенте также будет независим от их влияния. Не связан с представителями старой политической системы. В команде Владимира Зеленского у него есть все шансы стать политиком нового поколения.

Источник: rupor.od.ua