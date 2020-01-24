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Новости Одессы и Одесской области

Когда сложно говорить: о декабрьском пожаре в Одессе рассказали необычным языком (фото)

Когда сложно говорить: о декабрьском пожаре в Одессе рассказали необычным языком (фото)

Пожар 4 декабря в доме Асвадурова, унесший жизни 16 человек, стал темой необычного представления команды артистов трех одесских плейбек-театров, которое прошло в зале Музея современных искусств.

Одесская трагедия отозвалась в каждом из нас. Для кого-то — болью, для кого-то — злостью и бессилием… Так или иначе, она оставила свой горький след.

Представление плейбек-театра — особое. Это язык пластики и жестов, музыки и звуков, извлекаемых, кстати, не только из музыкальных инструментов. При этом зритель — самый активный участник представления.

Все происходит так: кто-то из зрителей рассказывает, что вызвала в нем одесская трагедия. Артисты это показывают — сразу же, как только услышали непростой рассказ.

Это очень проникновенное действо, дающее понять и ощутить человеку, что он не один с тем, что его тяготит, беспокоит, а порой и мучает.

В этом-то и суть плейбек-театра, зародившегося около полувека назад в США. Такой интерактивный театр придумал Джонатан Фокс (Jonathan Fox). Идея: соединение театра импровизации и психодрамы. Вы можете прийти на представление и поделиться своими чувствами, переживаниями. В данном случае — это тема пожара на Троицкой, но часто подобные постановки проходят вне конкретной темы, у каждого ведь своя боль.

В Одессе есть уже целое плейбек-сообщество, своеобразная сфера взаимодействия общества и искусства. И хотя это не театр в классическом смысле, да и не сеанс психотерапии, такой «расширенный перформанс» часто дает хороший эффект для тех, кто приходит сюда и готов рассказать о своей боли.

Удивительная вещь: девушка рассказывает, к примеру, как она пережила трагедию, какие чувства ее тяготили и тяготят, как в ее душе с тех пор поселился страх за близких и себя, а сразу после этого все рассказанное становится мини-спектаклем, обыгрывается особым способом. И рассказчик, который видит на сцене собственные переживания, чувствует, что и другие люди реагируют на его историю.

Как удалось узнать, психологи считают, что тот, кто рассказывает о себе в плейбек-театре, кто готов открыться незнакомым людям, начинает ощущать себя в безопасности. Собственно, именно это и есть базовый принцип плейбека.

Кстати, никого из тех, кто рассказывает свои истории, нельзя фотографировать. Человек, который решился рассказать о своей боли в зале, далеко не всегда готов быть «на виду» в более широком понимании.

Само представление плейбек-театра часто называют эмоциональным фитнесом.

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Мария Котова
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