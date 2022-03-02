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Когда будут насчитаны пенсии и соцпомощь в марте

Когда будут насчитаны пенсии и соцпомощь в марте

В Минсоцполитики назвали даты пенсионных и социальных выплат.

Рецепты

Об этом глава ведомства Марина Лазебная сообщила в эфире единой информационной платформы «UA разом».

В условиях военного положения в Украине пенсии и социальная помощь будут выплачиваться гражданам страны вовремя, заверила Марина  Лазебная. Глава ведомства отметила, что главной проблемой было обеспечить выплатами украинцев, которые получали их через почтальонов. Но сегодня эта проблема уже решена.

— Все социальные начисления — льготы, субсидии и пенсии – насчитываются. Главный вопрос — в выплатах тем, кому деньги приносят почтальоны, но он уже решен. С 4 марта будут насчитаны пенсии, с 4 по 10 марта — соцпомощь, — сообщила Марина Лазебная.

Вместе с тем, глава Минсоцполитики отметила, что наработаны альтернативные способы выплаты пенсий и соцпомощи на случай сбоев в работе банковских учреждений. А также для — переселенцев, получающих пенсии и соцпомощь через почтового оператора. Это позволит бесперебойно осуществлять выплаты.

«Укрпочта» заявляет, что благодаря сотрудничеству с Пенсионным фондом и Минсоцполитики, согласован механизм выплаты и доставки пенсий по всей Украине.

-Даже, если вы переехали в другой город – сможете получить пенсию и субсидии через «Укрпочту», — заверяет компания-оператор.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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