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Новости Одессы и Одесской области

Картина в танце и шоу звездных двойников: одесский парк Горького с размахом отметит именины

Картина в танце и шоу звездных двойников: одесский парк Горького с размахом отметит именины

В эти выходные, 19 и 20 октября, парк приглашает отпраздновать свой день рождения. К событию запланировано множество интересных мероприятий.

Начнется праздник 19 октября с открытия арт-скамейки, которую разрисует талантливая художница Станислава Лисовская. В 16.00 финалист программы «Україна має талант» Геннадий Цветков устроит захватывающее арт-шоу и в танце создаст картину. А в 18.00 выступит одесский участник шоу «Х-фактор» — актер и певец Денис Рудой.

В воскресенье, 20 октября в 15.00 в парке на аллее Любви будут сажать сакуры и именные деревья. К акции может присоединиться любой желающий. Ну, а в 18.00 начнется шоу двойников с Веркой Сердючкой и Ольгой Поляковой.
Кроме того, детей и взрослых ожидают: концертная программа, призы и подарки, конкурсы с аниматорами и мастер-классы, ну а под конец, дискотека с завораживающим фейерверк-шоу.

Начало в 12.00.
Где: улица Космотавтов, 17а.

Фото: vi.ill.in.ua

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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