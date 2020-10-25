Карантинные выборы в Одессе: кабинки для «температурных» и «где ставить галочку?» (фото) 

«Карантинные» выборы в Одессе в самом разгаре. Как проходит голосование в новых условиях?

Два избирательных участка в центре города: в помещении Одесского национального университета и Института холода Одесской национальной академии пищевых технологий. Рядом с одним — сотрудники, собирающие данные для зкзитпола, в другом — представители «президентского опросника».

Особого наплыва не наблюдается. Но люди не то, чтобы толпятся, просто в новых условиях не так-то и легко пройти все «этапы». Одесситы проводят на избирательных участках в этом году больше времени, чем обычно.

Как все происходит? На обоих участках корреспондент «Одесской жизни» фиксирует: все начинается с замера температуры. Кто-то пытается пройти без маски, но у него ничего не получается. Нет маски — получи бесплатно на входе.

Примета выборов на карантине: если у вас зафиксирована повышенная температура — пожалуйте в специальную кабинку, на которой имеется соответствующая надпись. Для этих избирателей — и отдельные урны для бюллетеней.

По состоянию на 12.00, как сообщили мне председатели избирательных комиссий на обоих участках, проголосовало примерно 10 процентов зарегистрированных одесситов.

Наблюдатели обоих участков пока «ничего особого» не зарегистрировали. Ну разве что одесситы иногда пытаются зайти в кабинки по двое человек, но за этим на участках следят строго.

На моих глазах женщина пытается уговорить допустить к голосованию супруга, который пришел без паспорта: документ на обмене. Супруга к выборам не допускают.

Кто-то откровенно удивляется: почему бюллетеней «аж четыре штуки?». Получив бюллетени, люди начинают их долго изучать. Несколько раз услышала вопрос: «А где здесь ставить галочку?»: с новой системой правильного голосования, оказывается, знакомы не все. Некоторые разбираются непосредственно в кабинке, и на это уходит довольно много времени. Из-за этого порой и образовываются очереди…

Фото: Мария Котова