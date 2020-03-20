Карантинная Одесса: с врачом-педиатром можно будет пообщаться онлайн

Возможен ли карантин без паники? Каков алгоритм действий и что должно быть в вашей домашней аптечке в эти непростые дни?
На эти и другие вопросы вы получите ответы от врача-педиатра Детской городской больницы №2 Виктории Радченко-Субич.
Эфир с доктором будет проходить в бесплатном онлайн-режиме.
Устраивает такое общение Одесский музей интересной науки.
Прямой эфир состоится в пятницу, 20 марта в 20.00.
Прямая трансляция будет проходить в аккаунте Instagram @min.od.ua.
Музей Интересной Науки также сообщает, что эфир будет сохранен и выложен на странице музея в Facebook.
Фото: delo.ua
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