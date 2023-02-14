Какой будет погода в Одессе 15 февраля?

В среду, 15 февраля 2023 года, в Одессе будет ветреный день, без осадков и с плюсовой температурой. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 15 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью около 0°С тепла, днем 2-4°С тепла.
Погода в Одесской области 15 февраля
Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.
Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.