Какой будет погода в Одессе 15 февраля?

Погода в Одессе 14 февраля: что прогнозируют синоптики? Завтра, во вторник, 14 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области будет ветрено. Настолько, что ранее по региону было объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, этот день обещает быть немного дождливым, но не особо прохладным, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на воскресенье 12 февраля Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в воскресенье, 12 февраля 2023 года, ночью и утром в Одессе и Одесской области ожидается гололедица. ПОДРОБНЕЕ