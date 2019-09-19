Какие сюрпризы в новом сезоне ждут зрителей одесских театров

Традиционно в начале осени одесские театры возвращаются с каникул. Так совпало, что 13-14 сентября, сразу три одесских театра – Украинский музыкально-драматический, Русский и Юного зрителя распахнули двери после отпуска. Мы узнали, какие премьеры готовят они в этом сезоне.

Украинский театр: премьеры каждый месяц

По словам художественного руководителя театра Юлии Пивоваровой, год будет насыщенным. Премьеры планируются каждый месяц.

20 сентября зрителю представят концертную программу “От классики к современности” обновленного оркестра Украинского театра под руководством Игоря Знатокова.

В октября запланирована премьера на “Сцене 38” спектакля “Фантомные боли” по пьесе Василия Сигарева. Спектакль ставит Татьяна Губрий – ученица киевского режиссера Стаса Жиркова.

В ноябре планируется новая программа с участием солистов – артистов театра. К новогодним праздникам есть идея проведения новогодне-рождественских музыкальных вечеров.

Также в ноябре зрители смогут оценить спектакль “Горгона” режиссера Романа Федосеева. Он будет идти на большой сцене, там задействуют артисток – Диану Малую и Ирину Охотниченко.

На середину декабря намечена премьера спектакля Ивана Урывского “Коварство и любовь” Шиллера.

После Нового года зрителей ожидает постановка актрисы и режиссера Татьяны Аркушенко американского комедиографа Айвона Менчела “Бабье лето”. Это будет веселый, лирический и пластичный спектакль на троих взрослых артистов. Премьера запланирована на февраль.

Ближе к Дню театра (27 марта) Ирина Зильберман, которая в прошлом году поставила в Украинском “Дюймовочку” приступает к репетициям спектакля “Ужин с Анлисией” французского современного драматурга Жана Ануя.

А на конец сезона театр пригласил Макса Голенко, главного режиссера киевского “Дикого театра” поставить “Собачье сердце” Михаила Булгакова.

Русский театр: главная премьера – в секрете

Елена Пушкина, художественный руководитель театра, рассказала, что выпускник киевского университета Карпенко Карого Евгений Резниченко берется за постановку пьесы Островского “На всякого мудреца довольно простоты”.

Далее запланирован спектакль с актрисой Юлией Борисовной Скаргой в главной роли. Пьеса рассчитана на троих исполнителей, сюжет основан на судьбе реальной личности, но пока название пьесы держится в секрете.

Уже в октябре состоится премьера спектакля заслуженного артиста Украины Михаила Дроботова на малой сцене театра.

Зимой состоятся премьеры новогодних сказок для детей. Взрослых в зимние праздники ждут новогодне – рождественские встречи. Шоу будет сыграно десять раз.

Несколько лет назад в театре появилась новая традиция – отмечать День театра премьерой большого проекта. Два года назад это был “Закат”, в прошлом году – “Укрощение строптивых”. Есть планы и на этот сезон, но пока театралы решили сохранить интригу.

Театр юного зрителя: нынешний сезон – юбилейный

В театре идут репетиции двух премьерных спектаклей. Одесский режиссер Юрий Чайка ставит спектакль для детей ”Ковбойские истории”.

Еще один одесский режиссер Наталия Прокопенко приступила к постановке “Клятвенные девы” драматурга Олега Михайлова. Это будет спектакль для взрослых.

Харьковчанка Ирина Цыпина собирается поставить сказки для самых маленьких., а режиссер Валерия Федотова – спектакль “Зависть” по пьесе Юрия Олеши.

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