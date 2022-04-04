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Какие поезда отправятся из Одессы 4 апреля

Какие поезда отправятся из Одессы 4 апреля

Сегодня, 4 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 пассажирских поездов, в том числе 2 эвакуационных.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», поезда отправятся в таких направлениях:

  • 25/26 Одесса – Рахов: 14:15;
  • 77/78 Одесса – Ковель: 18:13;
  • 35/36 Одесса – Ужгород – Пшемысль: 18:22;
  • 12/11 Одесса – Главная – Львов: 21:31;
  • 53/54 Одесса – Днепр: 21:56;
  • 105/106 Одесса – Киев: 22:03;
  • 8/7 Одесса – Харьков: 22:25;
  • 117/118 Одесса – Измаил: 23:23.

Эвакуационные поезда:

  • 136/135 Одесса – Черновцы: 20:49;
  • 238/237 Одесса – Ужгород: 22:32.

Проезд на эвакуационных поездах бесплатный при наличии документов, удостоверяющих личность. Преимущество при посадке предоставляется детям, женщинам, пожилым людям.

Полный график отправления поездов по основным станциям можно узнать на сайте.

Также в Одесской области работает пригородное сообщение в направлениях:

  • Одесса – Вапнярка;
  • Одесса – Балта – Помошная;
  • Одесса – Раздельная – Мигаево;
  • Одесса – Белгород-Днестровский.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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