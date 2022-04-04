Какие поезда отправятся из Одессы 4 апреля

«Дунайский экспресс» возобновляет обычные пассажирские перевозки Пассажирский поезд «Дунайский экспресс», курсирующий между Одессой и Измаилом, начал движение по обычному маршруту.

Как этом информирует Одесская железная дорога, продажа на «Дунайский экспресс» возобновлена. ПОДРОБНЕЕ

Юморина в военной Одессе: флешмоб и необычный танк у вокзала (видео, фото) Сегодня, 1 апреля, одесситы решили не изменять давней традиции и таки провести Юморину, но не совсем обычную, ведь война, увы, еще не завершена. В этом году Юморина в Одессе – с военным уклоном, она получила название «Юморина-Джавелина». ПОДРОБНЕЕ