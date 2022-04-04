Какие поезда отправятся из Одессы 4 апреля

Сегодня, 4 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 пассажирских поездов, в том числе 2 эвакуационных.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», поезда отправятся в таких направлениях:
- 25/26 Одесса – Рахов: 14:15;
- 77/78 Одесса – Ковель: 18:13;
- 35/36 Одесса – Ужгород – Пшемысль: 18:22;
- 12/11 Одесса – Главная – Львов: 21:31;
- 53/54 Одесса – Днепр: 21:56;
- 105/106 Одесса – Киев: 22:03;
- 8/7 Одесса – Харьков: 22:25;
- 117/118 Одесса – Измаил: 23:23.
Эвакуационные поезда:
- 136/135 Одесса – Черновцы: 20:49;
- 238/237 Одесса – Ужгород: 22:32.
Проезд на эвакуационных поездах бесплатный при наличии документов, удостоверяющих личность. Преимущество при посадке предоставляется детям, женщинам, пожилым людям.
Полный график отправления поездов по основным станциям можно узнать на сайте.
Также в Одесской области работает пригородное сообщение в направлениях:
- Одесса – Вапнярка;
- Одесса – Балта – Помошная;
- Одесса – Раздельная – Мигаево;
- Одесса – Белгород-Днестровский.