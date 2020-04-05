Как вести себя жителям многоэтажки во время карантина?

Телевидение без границ: почему стоит включить канал ZIK в онлайн-режиме Сегодня, чтобы посмотреть любимый телеканал, не обязательно включать телевизор. В настоящее время большую популярность, кроме традиционного ТВ, спутникового или кабельного, завоевывает телевещание в формате онлайн. Благодаря техническому прогрессу и общему доступу к сети Интернет, многие ТВ-передачи можно смотреть на ноутбуке, планшете или смартфоне. ПОДРОБНЕЕ