Как вести себя жителям многоэтажки во время карантина?

В Министерстве развития общин и территорий Украины разработали рекомендации для жителей многоквартирных домов во время карантина.
Речь идет, как о правилах личной гигиены, так и о советах пользования общедомовым пространством и взаимодействия с соседями. Нас учат, как правильно ездить в лифте и открывать двери.
Жителям высоток советуют:
- выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;
- за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;
- заказывайте продукты и лекарства онлайн и с доставкой на дом;
- максимально избегайте скопления людей;
- держите дистанцию между людьми 1,5 метра;
- старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;
- ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно;
- проводите встречи онлайн;
- дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т. д.);
- избегайте касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток;
- пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки или дезинфекции;
- не пользуйтесь детскими площадками;
- дезинфицируйте личные вещи.
Фото: 24 канал
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