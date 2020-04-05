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Новости Одессы и Одесской области

Как вести себя жителям многоэтажки во время карантина?

Как вести себя жителям многоэтажки во время карантина?

В Министерстве развития общин и территорий Украины разработали рекомендации для жителей многоквартирных домов во время карантина.

Речь идет, как о правилах личной гигиены, так и о советах пользования общедомовым пространством и взаимодействия с соседями. Нас учат, как правильно ездить в лифте и открывать двери.

Жителям высоток советуют:

  • выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;
  • за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;
  • заказывайте продукты и лекарства онлайн и с доставкой на дом;
  • максимально избегайте скопления людей;
  • держите дистанцию между людьми 1,5 метра;
  • старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;
  • ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно;
  • проводите встречи онлайн;
  • дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т. д.);
  • избегайте касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток;
  • пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки или дезинфекции;
  • не пользуйтесь детскими площадками;
  • дезинфицируйте личные вещи.

Фото: 24 канал

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Галина Полищук
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