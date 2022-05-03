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Как Украина борется с рашистами: сводка ВСУ на 69-й день войны

Как Украина борется с рашистами: сводка ВСУ на 69-й день войны

Сегодня, во вторник, 3 мая 2022 года, на 69-е сутки с начала войны в Украине, враг продолжает полномасштабную агрессию против нашей страны, а украинский народ героически отражает атаки.
О ситуации на фронтах сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальным данным, противник продолжает наступление на Востоке нашей страны и пытается восполнить потери техники. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области рф, в период с 27 апреля по 2 мая было снято с хранения 17 танков и 60 боевых машин БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредатаяивает на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ сбили 7 беспилотников «Орлан-10» и один БПЛА «Форпост».

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 12 атак врага, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, во временно оккупированных агрессором украинских городах и селах продолжает развиваться движение сопротивления.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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