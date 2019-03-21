﻿ Как собираются развивать дорожно-парковочную инфраструктуру Одессы? - Одесская Жизнь

Во время вчерашней сессии депутаты Одесского горсовета утвердили Концепцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и парковок в городе.

Концепция предусматривает реформирование этой сферы в течение 2019-2024 годов, а после реализации всех мероприятий в бюджет города будет поступать в 10 раз больше денег, чем сегодня.

1. Все на «автомате»

Одним из главных новшеств должна стать центральная городская автоматизированная система в сфере парковочного пространства. По замыслу разработчиков, она должна объединить на базе единой платформы все прикладные сервисы, ресурсы и инструменты. Например, мобильные приложения для безналичной оплаты парковки, систему безналичной оплаты путем отправки SMS или USSD-запроса с номером транспортного средства и указанием парковочной зоны или парковки, электронные абонементы на парковку. Также предполагается web-портал для безналичной оплаты услуг.

2. «Модернизация» старого формата

В рамках новой концепции специалисты предлагают пересчитать все существующие парковки, разработать единые требования к их оснащению и проверить, насколько нынешнее оборудование соответствует стандартам.

Планируют также исправить ошибки и недочеты в действующей системе, о которых говорят сами одесситы. Например, то, что паркоматы часто «отказываются» принимать купюры или не работают из-за отсутствия связи с сервисом.

3. Новые парковки и тарифы

Концепция предполагает также оборудование новых паркомест и гибкую тарифную политику.

Обещают, что плата за стоянку будет учитывать как зону парковки, так и спрос на конкретные места. Также в Концепции должны предусмотреть предоставление права льготной парковки водителям электромобилей, обустройство бесплатных мест велосипедов и установку мест для подзарядки электрокаров.

Также в Одессе обещают создавать подземные или наземные паркинги на въездах в город и возле основных магистралей. Здесь можно будет оставить автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте. При этом тариф на пользование местами «временной передержки» транспорта обещают сделать дешевле, чем обычную парковку.

Намерены в мэрии также строить наземные и подземные паркинги в центральной части города. Для этого планируют привлекать инвесторов и обязывать застройщиков предусматривать определенное количество паркомест при строительстве новых зданий.

Как объяснил глава департамента департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Александра Илько, вопрос встал именно сейчас потому, что органам местного самоуправления получили ряд полномочий, в том числе по штрафам и эвакуации.