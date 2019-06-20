Как освежиться в одесскую жару: на Екатерининской установили чудо-вентилятор

Каждый прохожий по Екатерининской улице теперь может получить «кусочек рая»: здесь появился уголок влажной прохлады. И не нужно для этого в эти более чем жаркие дни залезать в фонтан.

Суть в том, что одно из находящихся здесь кафе бесплатно установило прямо на улице для всех желающих уличный вентилятор с водным распылением. Именно так мне назвали это чудо в самом кафе.

Суть проста: вы идете по улице, а там плюс тридцать пять, и уже хочется вылить себе на голову ведро воды. Его на Екатерининской вы вряд ли отыщете, да и не станете этого делать. А вот уличный вентилятор тут установлен. Он крутится во все стороны, вы можете под ним стоять, сколько угодно, тем более, что вас еще нежно будет обдавать не только создаваемый вентилятором ветерок, но и еле ощутимые струйки воды.



Подчеркну еще раз: струи вас не обливают, а лишь ласково касаются. Один чудо-вентилятор установлен у столиков кафе на улице, и под ним сидят те, кому такое удобство по вкусу.



Второй такой вентилятор добрые владельцы кафе установили для всех желающих — освежайтесь на здоровье, если хочется. При этом он установлен так, что те, кому не хочется получать эту услугу, могут или обойти его, или пройти с другой стороны.

Многие прохожие с такой диковинкой, как и я, встречаются в Одессе впервые, оценивают по достоинству и даже поднимают руки, чтобы получить свой кусочек прохлады. Отметим, люди сразу начинают улыбаться.

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