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Новости Одессы и Одесской области

Как одесситы соблюдают «бюветный карантин»: фото

Как одесситы соблюдают «бюветный карантин»: фото

КП «Сервисный центр» с 30 марта перевел бюветы в «специальный режим» работы. Отныне на протяжении карантина набрать воды в бюветном комплексе можно только посетителю в перчатках и маске. Что происходит на деле – узнавал наш корреспондент.

Наше внимание привлек бювет возле Прохоровского сквера. Представители коммунального предприятия «Сервисный центр» (люди, находящиеся в строении бювета) на камеру выдавали перчатки посетителям, чтобы те могли воспользоваться краном. Говорили, что перчатки выдадут всем, а вот маски должны быть свои.

Правила, которые развесили на столбах, мало кого интересуют

Правила, которые развесили на столбах, мало кого интересуют

Если вы находитесь в очереди, то на месте увидите нанесенные три желтых полосы, заступать за которые нельзя, а боковые входы при этом ограждены лентами. По идее, все эти меры – перчатки, маски и дистанция между посетителями – должны препятствовать распространению вируса. Да еще и дезинфицировать каждые 50 минут пообещали.

Бювет возле Прохоровского сквера

Бювет возле Прохоровского сквера

Однако через пару часов после такого «торжественного» открытия «специального режима» работы бюветного комплекса, когда люди с камерами и фотоаппаратами разошлись, бювет у Прохоровского перешел на обычный режим. Коммунальщики уже не ходили, проверяя меры безопасности, перчатки никто не выдавал, да и без масок можно было воды набрать.

Коммунальщиков не видно, люди без перчаток и масок набирают воду

Коммунальщиков не видно, люди без перчаток и масок набирают воду

Одна из посетительниц пожаловалась нашему корреспонденту на то, что неприятно, когда фотографируют нарушения: «они бы хоть бумагу какую-то, пусть даже туалетную, выставили, чтобы люди могли кран провернуть и не заразиться. Я-то купила перчатки, но остальные – нет», – сказала возмущенная одесситка и отправилась дальше по делам.

Понаблюдав за происходящим, наш корреспондент увидел еще несколько людей в средствах защиты – масках и перчатках. Но, увы, таких было мало.

Набирать воду нужно в перчатках и масках

Набирать воду нужно в перчатках и масках

Также посетители в очереди заходили за желтые линии, не придерживаясь дистанции в 1,5 – 2 метра. Лишь пару человек за полчаса соблюли это правило.

Не все хотят ждать за желтыми линиями

Не все хотят ждать за желтыми линиями

А что касается регулярной дезинфекции, которую должны проводить коммунальщики, то этого действа увидеть собственными глазами, к сожалению, нам не удалось.

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Артем Виноградов
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