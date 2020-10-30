Юные одесситы теперь могут быстрее получить свой первый паспорт

В Центре предоставления админуслуг Одесского городского совета запустили упрощенную процедуру записи на прием для подростков, которым исполнилось 14 лет. Это позволит ускорить процедуру получения паспорта.

Так, подростки, которые еще не имеют паспорта и номера налогоплательщика, могут получить эти документы с помощью услуги ID-14, сообщили в мэрии.

Для этого необходимо предварительно оставить свои контактные данные в электронном виде. После этого администратор перезвонит и запишет на прием.

Для получения ID-14 подростку необходимо иметь с собой:

свидетельство о рождении;

справку о регистрации места жительства;

оригинал документов, которые подтверждают гражданство и удостоверяют личность родителей или одного из них;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу (если он есть у подростка), чтобы подтвердить изменение транслитерации латинскими буквами.

Дополнительную информацию по работе Центра можно получить по телефонам 15-35 или (048) 705-55-55.

Фото иллюстрационное