Этот день в истории: Ромул и Рем основали Рим

Традиционно 21 апреля 753 год до н.э. считается датой основания Рима. По легенде этот старейший город появился благодаря братьям Ромулу и Рему.

Они были детьми бога Марса и дочери царя Альба-Лонги Реи Сильвии. Мальчики росли на берегу Тибра, где впоследствии и основали колонию. Однако между братьями возникла ссора, в результате Ромул убил Рема и основал укреплённое поселение на Палатине.

Рим еще в античности называли Вечным городом. Представления о «вечности» города во многом сохранились и после падения древнеримской цивилизации, принеся соответствующий эпитет в современные языки.

Сегодня Рим — это столица Италии, международный политический и культурный центр. Один из красивейших городов мира. На территории Рима находится карликовое государство-анклав Ватикан, который является центром католического мира.

Интересные факты о Риме:

фраза «Все дороги ведут в Рим» появилась после того, как к концу четвертого века нашей эры римляне построили более 53 тысяч миль дорог по всей своей империи. Каждая римская миля равнялась примерно 1450 метрам и отмечалась дорожным камнем (вехой);

в день официального открытия Колизея на его арене убили 5 тысяч животных;

древние римляне ели руками. У богатых граждан были специальные рабы, о волосы которых вытирали руки после еды;

в первые годы после основания города в нем не хватало женщин, поэтому местные мужчины похищали их из окрестных селений;

две тысячи лет назад в Риме были водопровод, фонтанчики с питьевой водой и общественные туалеты.

Фото: travelq.ru