Новости Одессы и Одесской области

Этот день в истории: Ромул и Рем основали Рим

Традиционно 21 апреля 753 год до н.э. считается датой основания Рима.  По легенде этот старейший город появился благодаря братьям Ромулу и Рему.

Они были детьми бога Марса и дочери царя Альба-Лонги Реи Сильвии. Мальчики росли на берегу Тибра, где впоследствии и основали колонию. Однако между братьями возникла ссора, в результате Ромул убил Рема и основал укреплённое поселение на Палатине.

Рим еще в античности называли Вечным городом. Представления о «вечности» города во многом сохранились и после падения древнеримской цивилизации, принеся соответствующий эпитет в современные языки.

Сегодня Рим — это столица Италии, международный политический и культурный центр. Один из красивейших городов мира. На территории Рима находится карликовое государство-анклав Ватикан, который является центром католического мира.

Интересные факты о Риме:

  • фраза «Все дороги ведут в Рим» появилась после того, как к концу четвертого века нашей эры римляне построили более 53 тысяч миль дорог по всей своей империи. Каждая римская миля равнялась примерно 1450 метрам и отмечалась дорожным камнем (вехой);
  • в день официального открытия Колизея на его арене убили 5 тысяч животных;
  • древние римляне ели руками. У богатых граждан были специальные рабы, о волосы которых вытирали руки после еды;
  • в первые годы после основания города в нем не хватало женщин, поэтому местные мужчины похищали их из окрестных селений;
  • две тысячи лет назад в Риме были водопровод, фонтанчики с питьевой водой и общественные туалеты.

Фото: travelq.ru

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Марина Анимуцкая
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