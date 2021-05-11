Этот день в истории: основана Американская академия киноискусств

В 1927 году 11 мая в американском штате Калифорния основали Академию кинематографических искусств и наук. Её члены ежегодно отбирают номинантов на «Оскар».

Создать Академию задумал глава компании «Metro-Goldwyn-Mayer» Луис Барт Майер. Он хотел, чтобы организация улучшала образ киноиндустрии и выступала посредником в профессиональных спорах. Майер собрал 36 влиятельных представителей кинорынка, пригласив их на банкет в лос-анджелесский отель «Амбассадор». Там он объявил о своём решении создать Академию и предложил гостям стать её основателями. Среди них были актёры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и юристы.

В Академию входит 15 подразделений, каждое из которых выбирает номинантов на «Оскар» в своей сфере. Например, актёры выбирают номинантов в актёрских категориях. С 2019 года президентом Академии является Дэвид Рубин.

Фото: eureporter.co