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Новости Одессы и Одесской области

Эксперты считают недоброчестными в Одесской области почти половину судей первой инстанции

Эксперты считают недоброчестными в Одесской области почти половину судей первой инстанции

Аналитическая кампания «Честно. Фильтруй суд!» проверила 236 судей первой инстанции Одесской области. 108 судей они считают причастными к сомнительным решениям, нарушению прав человека, норм профессиональной этики, коррупции и других уголовных правонарушений, а также недекларированию или не точному декларированию своих доходов и собственности.

Об этом рассказали представители кампании «Честно. Фильтруй суд!» в пресс-центре «Paritet».

По словам юриста кампании Андрея Матата, исследователи использовали данные из официальных и открытых источников, таких как НАПК, Общественный совет доброчестности, также средства массовой информации. Судей оценивали по пяти критериям:

·       непричастность к коррупции или уголовным правонарушениям,

·       непричастность к принятию сомнительных решений,

·       соответствие стиля жизни задекларированным доходам и прозрачность состояния,

·       непричастность к нарушению прав человека,

·       соблюдение норм профессиональной этики.

Больше всего нарушений среди судей выявлено по критерию непрозрачности материального состоянии – таких 93. Типичными нарушениями стали разногласия между имущественными декларациями судей. Например, у некоторых судей вообще не было указано место проживания.

Опросив общественных деятелей, аналитики обратили внимание на судью Малиновского районного суда Сергея Черевко, который оправдал мэра Геннадия Труханова. Они считают, что в этом случае имело место нарушение «непричастности к принятию сомнительных решений».

Судья Киевского районного суда Ольга Калашникова во время обучения в Национальной школе судей Украины параллельно работала судьей и успела принять 252 решения. Анализ Единого государственного реестра судебных решений и досье судьи дал основание предположить, что Ольга Калашникова фактически не проходила обучение.

Аналитики кампании нашли еще много «интересного» по региону. Так, например, 8 судей первой инстанции Одесской области предположительно были причастны к совершению коррупционных или других уголовных правонарушений. В частности, судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Наталью Анисимову подозревают в вероятном пособничестве деятельности террористической организации и завладении чужим имуществом путем обмана. А судью Павла Кириченко из Овидиопольського районного суда подозревают в мошенничестве.

Проверить судью на честность можно на сайте аналитиков. Досье передадут в Высшую квалификационную комиссию судей и Общественному совету доброчестности для использования во время квалификационного оценивания судей.

Важно

Кампания «Честно. Фильтруй суд!» не указывает на совершение правонарушения ни одним из перечисленных лиц. Все выводы о недоброчестности судей – это оценочные суждения, которые могут не совпадать с официальными решениями или выводами государственных органов.

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Артем Виноградов
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