Эксклюзивное интервью с украинскими полярниками в программе «Утро с Интером»

Антарктида – самый загадочный и самый суровый континент нашей планеты. Каково это – провести целый год среди льда, знают украинские полярники. Вот уже 25 лет на станции «Академик Вернадский» они ведут непрерывное дежурство. В юбилейную экспедицию на станцию прибыли 12 смельчаков. В эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» украинские полярники рассказали о своей жизни на краю света.

Украинская станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез, что в семи километрах от Антарктиды. На протяжении года здесь работает команда из 12 человек: 7 ученых и 5 технических работников, среди которых – врач, повар, системный администратор и два механика.

Туристы и коллеги из соседних станций сюда, на остров, приплывают только в антарктический теплый период, который длится с конца декабря до апреля. Остальное время здесь – как на космической станции, только условия значительно суровей.

«Уникальную красоту дикой природы Антарктики просто нужно увидеть! – говорит геофизик Богдан Гаврилюк. – Здешний дикий мир настолько удивительный и неповторимый, что вызывает чувство восхищения. Кому-то достаточно побывать в ледовом царстве Земли только раз, чтобы больше туда не возвращаться. А меня этот континент заворожил. И это несмотря на то, что нам часто приходится работать в условиях сильного ветра или холода, так как штормы случаются здесь постоянно».

Богдан – рекордсмен среди украинских полярников. Ему 49 лет, из которых 8 он провел в Антарктике. Работал техником, инженером-механиком и исследователем-геофизиком. По его словам, самое сложное – не иметь возможности влиять на то, что происходит дома. Полноценный Интернет на станцию провели только в этом году – до этого у полярников не всегда была возможность выйти на связь с родными. Неудивительно, что некоторые участники экспедиции отказываются от повторной зимовки. «Здесь сложная психологическая обстановка, – говорит метеоролог Денис Пешняк, который побывал в Антарктике в 2011 году. – Тебе просто надоедают некоторые люди, которых ты видишь изо дня в день целый год. Начинаются подсознательные конфликты, неприязнь, которые ты не очень контролируешь. Главное, чтоб это не переходило критических пределов».

Суровый климат, жизнь вдали от близких и вообще от всего мира – с этим непросто справиться. Чтобы отвлечься и снять нервное напряжение, полярники смотрят фильмы, играют на гитаре и даже ходят в бар и баню, которые также есть на станции. Каждую субботу повар готовит праздничный ужин и полярники устраивают вечеринки, организовывают соревнования или викторины.

«Антарктида развивает несколько вещей: умение ждать, быть осторожным, как можно более спокойным и менее конфликтным», – рассказывает участник летних сезонных экспедиций Иван Парникоза. Его научный интерес – антарктические лишайники и мох. Ученый ищет ответ, как удается выживать в суровых условиях этим растениям.

А вот животные, по словам полярников, людям в Антарктике не слишком рады. Но существенной угрозы не представляют. По крайней мере, пока люди сами не нарушают покой зверей. «Животные в Антарктиде – дикие, совершенно не приручаются, – объясняет Денис Пешняк. – Если ты будешь подходить на опасное расстояние, животное будет реагировать довольно агрессивно. Бывают случаи, когда ты проходишь мимо, а за тобой начинает гнаться морской котик или рычать тюлень. Киты-касатки более миролюбивые: если им что-то не нравится – уходят вглубь океана. Пингвины – как наши куры или индюки: если их трогать руками, могут укусить. Они не любят людей».

Старт 26-й экспедиции на станцию «Академик Вернадский» запланирован на март следующего года. «Национальный антарктический центр» уже начал конкурсный отбор. Претенденты присылают анкеты. Каждый из них должен пройти психологические тесты и собеседования. Преимущество будут иметь люди с хорошим здоровьем и бесконфликтным характером. И, конечно же, те, кто не боится бросить вызов себе ради открытия новых тайн холодного и загадочного континента.