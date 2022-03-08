Из Одесской области в Румынию запустили бесплатный паром для беженцев

Если нет воды или нужного лекарства «Горячая линия» правительства Украины в нынешних условиях работает круглосуточно. Операторы собирают информацию по гуманитарным проблемам с тем, чтобы понимать ситуацию и оперативно реагировать на запросы людей. ПОДРОБНЕЕ

Как выехать с ребенком за границу В период военного положения процедура перехода границы упрощена как украинской стороной, так и соседними государствами. Об условиях пересечения границы с детьми сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. ПОДРОБНЕЕ