Из Одесской области в Румынию запустили бесплатный паром для беженцев

С 9 марта Украинское Дунайское пароходство организует бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил — Тулча (Румыния).
С 9 марта Украинское Дунайское пароходство организует бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил — Тулча (Румыния).
С 9 марта женщины, дети и мужчины старше 60 лет смогут беспатно добраться из Измаила на юге Одесской области до румынской Тулчи.
Отправление будет проходить от причалов морского вокзала Измаила, посадка в 08:00 (прибытие в Тулчу в 10:30) и в 14:00 (прибытие в 15:30).