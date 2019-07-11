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Новости Одессы и Одесской области

Итальянские реставраторы займутся украденным из одесского музея «Поцелуем Иуды»

Итальянские реставраторы займутся украденным из одесского музея «Поцелуем Иуды»

В судьбе великого полотна произошли большие «подвижки».

В марте 2018 года «Одесская жизнь» рассказывала о перипетиях в истории похищенного из Одесского музея западного и восточного искусства (ОМЗиВИ) полотна Микеланджело Меризи да Караваджо (1571 — 1610) «Поцелуй Иуды» («Взятие Христа под стражу»). Напомним, спустя два года после похищения картина была найдена и дожидалась реставрации в Научно-исследовательском национальном реставрационном центре Украины (ННДЦРУ).

И вот сегодня председатель попечительского совета Музея Юрий Маслов сообщил на своей странице в Facebook, что «удалось очень серьезно продвинуться в вопросе реставрации полотна».

Впервые Научно-исследовательский национальный реставрационный центр Украины (ННДЦРУ) официально допустил к полотну ведущих итальянских экспертов, имеющих опыт в реставрации работ этого художника в Риме. Называется имя Giulia Silvia Ghia.

«Из самого радостного» Юрий Маслов называет получение приглашения выставить нашего Караваджо в Риме и внести его в основной итальянский каталог.

«Для нас участие ведущих итальянских специалистов — это не просто доступ к бесценному опыту, это окончательное решение вопросов атрибуции, которая не вызывает сомнения у ведущих международных экспертов, но почему-то волнует малограмотных журналистов провинциальных изданий», — добавляет Юрий Маслов.

И еще — к теме, в каком состоянии находится полотно, которой мы касались в материале о судьбе «Поцелуя Иуды».

«Отдельный вопрос к тем украинским полицейским, которые перевозили картину из Берлина. Эти «профессионалы» умудрились сложить холст в несколько раз, запихнуть его в целлофановый кулек и придавить чемоданом. В результате, по мнению реставраторов, именно повреждения полотна от перевозки оказались самыми существенными и сложно реставрируемыми», — пишет глава попечительского совета музея.

Фото — с ФБ-страницы Юрия Маслова

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Мария Котова
Мария Котова
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