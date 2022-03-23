История одного утра Gepur: вчера – женские платья, а сегодня – теплые вещи для ВСУ

Одесский бренд Gepur 10 лет успешно существовал на fashion-рынке и создавал одежду, которую женщины носили по всему миру. Однако утро 24 февраля кардинально изменило все. Еще вчера бренд разрабатывал весеннюю коллекцию платьев, а на следующий день полностью переформатировал свое производство и начал шить термобелье, бафы и балаклавы для ВСУ.

Когда началась война, бренд в мгновение ока потерял клиентов, однако не потерял человечность. Под взрывы ракет и вой сирен швеи-волонтерки приезжали на производство только с одной целью: не дать замерзнуть ребятам, на плечи которых в мгновение ока обрушилась безопасность всей страны.

Швеи всего за 2 часа разработали лекала балаклав, с которыми до сих пор не сталкивались, и начали шить их. Сначала понемногу: для своих сыновей-защитников и знакомых, а потом об инициативе узнали военные, и бренд стал бесплатно одевать целые части и батальоны.

В ход пошли все теплые ткани, которые были в цехе: сначала черные, серые, хаки, а затем розовый камуфляж и сердечки – какая разница, что под формой. Главное, чтобы нашим защитникам было тепло.

Термобелье, пледы, свитера, бафы, балаклавы – поток заказов от военных не утихает и по сей день. Пока бренд окутал своим теплом более 12 тысяч солдат по всей Украине и не планирует на этом останавливаться.

К сожалению, собственные запасы тканей производства заканчиваются, а волонтерская команда Gepur мечтает, чтобы как можно больше защитников почувствовали поддержку и благодарность украинцев таким простым способом – тепло.

Итак, бренд призывает всех небезразличных приобщаться к ним и обращается к волонтерам, украинским брендам и поставщикам тканей: «Поддержите нашу инициативу! Ведь, поддерживая штаб волонтеров Gepur, вы поддерживаете всю Украину».

Недавно Gepur объявил сбор средств, поэтому вы можете помочь финансово по ссылке. Если вы хотите передать бренду теплые ткани, свяжитесь с волонтерским штабом Gepur на номер +380661450741. Кроме того, наша редакция призывает поддержать инициативу информационно, ведь мы знаем, что каждый репост имеет большое значение.

Теперь вся команда Gepur продолжает свое большое дело: кроет и шьет, упаковывает и отправляет заказы для наших защитников, с каждым днем ​​помогая приблизить победу Украины.