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Новости Одессы и Одесской области

Ирина Билык рассказала, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко – эксклюзив «Утра с Интером»

Известная украинская певица Ирина Билык сняла клип на песню «Красная помада». Новое видео артистка презентовала в студии программы «Утро с Интером». Также Ирина поделилась деталями будущего юбилейного концерта и прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни.

6 апреля Ирине Билык исполнится 50 лет. Юбилей артистка отметит концертным  туром по 25 городам Украины, а в сам день рождения даст большой сольный концерт в Киеве. Одним из главных хитов предстоящего тура станет песня «Красная помада», клип на которую Ирина Билык презентовала сегодня в эфире «Утра с «Интером». К слову, телевизионная премьера самой песни также состоялась на телеканале «Интер» – в новогоднем концерте «На Интере – Главная елка страны». Новый клип получился достаточно провокационным и откровенным – певица предстала в ярких образах и откровенных нарядах. «Я чувствую себя сейчас именно такой, – комментирует Ирина. – И на сольном концерте хочу выходить на сцену в коротких платьях, потому что у меня юбилей!»

По словам артистки, к премьере «Красной помады» она готовилась три года: «Впервые я услышала эту песню в исполнении Алены Мельник – талантливого украинского автора. И сразу поняла, что хочу ее исполнять. Но из-за активной творческой деятельности все же решила приберечь этот хит на будущее – не хотелось, чтобы песня затерялась среди других. И вот сейчас у меня есть повод достать ее из ящика – предстоящий юбилейный концерт».

Съемки клипа проходили в Киеве и совпали с днем рождения младшего сына Ирины Билык – Табриза, поэтому праздник для ребенка организовывал папа, Аслан Ахмадов. К слову, он выступит и режиссером концертной программы предстоящего юбилейного тура артистки. В студии «Утра с Интером» Ирина уверила поклонников, что у них с мужем все хорошо. И опровергла слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Димой Коляденко, возникшие после совместных фото с отдыха: «Мы отдыхали не вдвоем, а большой компанией! Так случилось, что ехала компания друзей отдыхать на Новый год, и среди них был Дима Коляденко. Не могла же я отменить свой отдых из-за этого факта. Сплетни вокруг меня всегда будут. На юбилейном концерте я расскажу о себе больше, чем поклонники могут узнать обо мнеиз журналов, телевидения или из желтой прессы».

Билык - Красная помада - новогодний концерт Интера
Ирина Билык - Красная помада
Билык. Утро с Интером

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